Projetamos espaços personalizados, funcionais e acolhedores, proporcionando aos nossos clientes os seus ambientes idealizados

A Esquadrimóvel é uma empresa sediada em Barroselas, Viana do Castelo, dedicada ao fabrico e comercialização de mobiliário e decorações. Com uma experiência de quase 50 anos, contámos com um vasto portfólio de obras realizadas, desde habitações a espaços comerciais, tais como cabeleireiros, centros de estética, perfumarias, hotéis e restaurantes. Todos os projetos realizados são acompanhados com grande empenho e competência, desde o conceito à montagem, de forma a garantir eficiência em todas as fases do projeto e proporcionando sempre a satisfação dos nossos clientes. Dispõe de um vasto leque de produtos que podem ser visualizados na sua loja.

Confiamos plenamente na nossa equipa e na qualidade dos nossos serviços, procuramos inovar e aperfeiçoar tanto na parte técnica e de construção como na parte criativa, o que nos leva a querer que cada trabalho realizado é um passo à frente no nosso percurso.