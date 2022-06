A Improxy desenvolve soluções de software e internet para o imobiliário. Somos uma empresa líder de mercado no fornecimento de software profissional para gestão de condomínios, gestão imobiliária e gestão de arrendamentos.Apostamos na evolução permanente das nossas soluções, através do lançamento periódico de novas versões, contemplando melhorias e novas funcionalidades sugeridas pelos nossos clientes.A nossa oferta neste sector inclui ainda o desenvolvimento e manutenção de portais imobiliários nacionais, assim como a integração das aplicações com portais já existentes.Iniciamos a atividade em Portugal em 1998 e no Brasil em 2013.