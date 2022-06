A “Antonino”, é uma Empresa com mais de 35 anos de experiência no fabrico de Sofás muito confortáveis, de qualidade superior e design exclusivo.

A “Antonino” está sedeada em Paços de Ferreira, na Capital do Móvel, estando dotada de modernas instalações, com mais 3000 m2 A seleção das melhores matéria primas, o nível de acabamento superior e o design exclusivo, são a garantia de possuir um sofá extremamente confortável e com uma personalidade única. Os sofás fabricados pela “Antonino” traduzem o conceito de conforto para a vida, são um espaço de reunião de toda a família e de amigos, garantindo emoções fortes e sensações únicas e integram-se de forma harmoniosa no seu espaço de habitação. A “Antonino” conquistou ao longo da sua existência vários prémios Nacionais e Internacionais, como fabricante de sofás. ANTONINO SOFÁ | THE TRUE COMFORT