A Gotas Vaidosas é uma empresa que nasceu em 2018 com a missão de levar a decoração de interiores a todos. Embora por muitos vista como sendo uma atividade exclusiva, pretendemos democratizar o acesso à decoração de interiores a todos os públicos.

A decoração de interiores da Gotas Vaidosas é um serviço para todas as pessoas, para todos os projetos. O nosso modelo de negócio assenta nos serviços e produtos que disponibilizamos aos nossos clientes.

A Gotas Vaidosas disponibiliza ainda um serviço inovador de imersão num ambiente de realidade virtual que permite entrar no ambiente ainda antes de ser implementado. Terá assim a possibilidade de interagir com o projeto de decoração, antes da sua concretização, de forma a poder fazer todas as alterações que desejar.