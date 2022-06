A Living Atmosphere foi criada e idealizada com o objectivo de dar forma e

identidades singulares a cada projecto que desenvolve, quer sejam projectos particulares, espaços públicos ou decoração para eventos especiais, transformando a arquitectura em espaços funcionais, bem como pensamentos criativos em produtos finais.

Com origem num negócio familiar, cujas raízes remontam à história, experiência e sabedoria da Arte de Saber Fazer, respeitando os materiais nobres e métodos tradicionais de execução bem como os princípios adquiridos ao longo de uma geração, e aliando estes a novos conceitos e abordagens contemporâneas, eis que surgem espaços de estilo actual, cosmopolita, elegantes e confortáveis, bem como objectos decorativos e funcionais de acordo com as exigências de cada cliente.

Dispomos de uma equipa que pesquisa, estuda e analisa técnicas, materiais e tendências actuais para andar lado a lado com a qualidade e inovação e para que seja possível responder a todos os pedidos que nos são solicitados. Este trabalho conjunto garante a identidade de cada projecto, peça, ou pormenor, desde a sua concepção até a sua montagem.

Da ideia, ao projecto, do fabrico ao fornecimento e montagem de todo o tipo de equipamento, passando pela decoração, o cliente recebe o projecto que idealizou, concluído e pronto a ser vivido.

E porque os mais pequeninos merecem uma atenção especial, a Living Atmosphere criou um departamento que lhes é totalmente dedicado.

De todas as áreas de uma habitação o quarto dos mais pequenos é o que sofre mais alterações num curto espaço de tempo. Desde o nascimento, com zonas estratégicas para facilitar o cuidar do bebé, organizar e arrumar as pequenas roupas, que se vão acumulando, às pinturas nas paredes dos pequenos petizes com pretensões a “artistas”, com materiais pouco adequados, e o amontoar de brinquedos, jogos e…mais brinquedos(!), a chegada de mais um irmão e a falta de uma divisão para mais um quarto, até à entrada para a escola em que se torna imperativo uma zona de estudo para o desenvolvimento de “mentes brilhantes”, o quarto dos mais pequenos torna-se num espaço facilmente caótico, quando não é bem organizado!

Com o objectivo de ajudar em todas as etapas de crescimento e desenvolvimento dos mais pequenos , a Living Atmosphere disponibiliza um serviço de excelência, desde o projecto de decoração/equipamento, que pode ter como ponto de partida o desenho e confecção da cama/berço, passando pela confecção da roupa para a mesma, móveis, tapetes, iluminação e pequenos objectos decorativos… tudo onde a sua imaginação, ou a dos seus filhos, juntamente com a nossa, nos possam levar!