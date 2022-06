Graduados pela Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, após 10 anos de experiência profissional consolidada ao nível internacional, em países como Brasil e Emirados Árabes Unidos, os arquitetos Paulo SANTOS e Ana MENDONÇA decidem fundar o próprio estúdio de arquitetura SAME - Studio Architects, em 2017.

Desde então têm desenvolvidos diversos projetos com maior incidência na habitação e reabilitação, coordenando uma equipa multidisciplinar ao longo de todo o processo do projeto de modo a garantir a excelencia do produto final e a realização das expectativas do cliente.