Com um Mestrado em Arquitectura pela Escuela Técnica de Superior de Arquitectura de Madrid, Jennifer começa a sua actividade profissional em gabinetes de arquitectura, desenhando projectos residenciais, tanto para moradias unifamiliares como para edificios de apartamentos, nestas experiências aprende o uso e gestão de programas de desenho e das normas de edificação locais.

Em 2007 Jennifer teve a oportunidade de se associar ao sector da consultadoria imobiliária e prosseguir a sua formação num ambiente internacional e equipa multidisciplinar, desenhando e gerindo projectos de interiorismo “chave na mão” desde a fase de desenho ate à fase de execução. Se há dois conceitos que melhor definem o desenho de Jennifer estas seriam: "menos é mais" e "raw". Seus espaços se desenham com os recursos minímos necessários para conseguir o melhor desenho e sempre usando materiais naturais. O seus espaços são elegantes, sobrios, funcionais, únicos e desenhados para satisfazer as necessidades de cada cliente. Jennifer é bilingue em inglês e espanhol, e está acostumada a trabalhar com clientes internacionais além dos locais. Alguns dos clientes para os quais Jennifer desenhou os seus novos espaços são: Chanel, LinkedIn, Comissão Europeia, Urban Science, Dassault Systemes, Grey Group.