A Clearfire - Lareiras etanol é uma empresa que tem como princípios, a simplicidade, a eficácia e a excelência nos serviços que presta. Os nossos serviços abrangem a área de venda e distribuição de biolareiras a etanol.

Somos representantes oficiais em Portugal da marca Planika e Decoflame.

As biolareiras não necessitam de instalação nem de elementos de exaustão, e podem ser móveis ou fixas. A Clearfire comercializa biolareiras de parede, de chão e de mesa, permitindo-lhe escolher o modelo que melhor de adapta ao seu cliente. As múltiplas formas de instalação podem ser adequadas as mais variadas áreas, interiores ou exteriores.

Com linhas modernas as biolareiras da Clearfire adaptam-se a todos os espaços, juntando o design com o conforto criado pela chama verdadeira, onde prima o ambiente quente e acolhedor durante os dias frios de inverno. Isento de odores, fumos e resíduos