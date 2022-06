Todas as casas são únicas, transmitem sensações, forma de estar e de viver. Todas refletem o cunho pessoal de quem nelas habita e encontram-se em constante evolução. Se, por um lado, a família é pequena/jovem, eventualmente cresce e, possivelmente, volta a diminuir numa fase mais tardia, sendo representativa a versatilidade de cada casa em particular e a necessidade frequente de mudança e/ou adaptação aos mais variados contextos da vida.

Encontrar o equilíbrio entre o lado "racional" e "emocional" que deve fazer parte integrante de qualquer casa nem sempre é fácil. Se, por um lado, o lado "emocional" deixa-nos brincar, explorar tendências, gostos, forma de estar e de viver, o lado "racional" apela-nos à funcionalidade, praticabilidade, às regras, normas e ao próprio espaço existente.

O decorador de interiores tem um papel preponderante nesta dualidade, que é o cerne da área de actuação, pois sem nunca perder o foco na funcionalidade, ergonomia e nas necessidades individuais e/ou coletivas do cliente, imprime "arte" e confere harmonia, plenitude e leveza ao dia-a-dia de cada família e do seu lar.

__

O nosso trabalho assenta, para além da decoração de interiores, na execução de remodelação total/parcial de imóveis, organizando-se da seguinte forma:

- Levantamento das necessidades do cliente;

- Orçamentação do projecto de remodelação e/ou decoração de interiores de acordo com o budget do cliente;

- Planificação do período de execução do projecto;

- Escolha dos materiais utilizados, desde a seleção de cores, revestimentos e acabamentos;

- Seleção e aquisição de mobiliário, equipamentos, sistemas e artigos decorativos;

- Coordenação e acompanhamento de todos os profissionais envolvidos na execução do projecto;

- Adequação de toda a intervenção às leis e regulamentos municipais.

__

Permita-se deixar as preocupações de lado e desfrutar da tranquilidade e conforto que podemos proporcionar ao seu lar.

__

"Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida, e a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz."

"Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir."

"Estamos aqui para fazer alguma diferença no universo, se não, porque estar aqui?" (Steve Jobs)