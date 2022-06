A MILJÖ nasce da vontade e da necessidade de criar espaços pensados para as pessoas. Projectar ambientes determinados pelas vivências, pelas identidades e pelos sonhos de cada um, é a nossa maior vontade! Aproximando-nos do cliente e humanizando cada vez mais o design de interiores. Cada projecto é individual, cada pessoa é única, e como tal, não haverá dois projectos iguais. É esta a nossa essência, é isto que define a Miljö.

Queremos mostrar-lhe que os lugares onde vivemos no quotidiano têm uma grande influência no nosso bem-estar, que o ambiente que nos rodeia está directamente ligado às emoções e aos vínculos afectivos e, que por isso, é essencial existir uma harmonia entre as pessoas e o espaço habitado. É esta a missão a que nos propomos, é tudo isto que nos define! Ficamos a aguardar a sua visita.