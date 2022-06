Decoração e Design de Interiores e Organização de Eventos Privados e Institucionais

A MN-INTERIORES Tem como objetivo todo o tipo de serviços de Design e Decoração de Interiores e exteriores, quer na área residencial, quer na área de reabilitação, hotelaria ou espaços públicos.

Acompanhado por uma equipe na retaguarda de excelentes profissionais, nas diversas áreas já implantados no mercado há longo tempo.



Tornando possível a concretização do projeto personalizado e á medida do cliente. Decorar é um processo criativo infinito.... Decorar é transformar um sonho em realidade.... Decorar é a arte de contar histórias de si, é a fotografia do sentimento e o reflexo do seu estado de espírito..... Decorar é trazer alegria aos olhos de quem vê e entusiasmo aos olhos de quem viu e tem vontade de fazer....

Efetuamos remodelação de interiores. aproveitando as peças e mobiliário já existentes. Propomos, integrando no ambiente existente, papéis de parede, tecidos, sofás, tapetes, peças decorativas, Arte Contemporânea,, Antiguidades.

Reciclamos ou recuperamos as suas peças. Desenhamos e criamos á medida dos seus desejos e necessidades

Prestamos apoio e aconselhamento na escolha de moveis, iluminação, peças decorativas. Distribuição e aproveitamento de espaço, trabalho de projeto de chave na mão.

Prestamos serviços de organização de eventos personalizados.

Organização de festas de aniversário, ou datas especiais, Casamentos, Batizados, Jantares, Almoços, Lanches, Ceias, aproveitando o espaço da sua casa ou num espaço á sua escolha

Cuidamos da respetiva decoração, catering e serviço de pessoal extra dependendo da ocasião e sempre que a mesma assim o exigir. Tudo mediante orçamento prévio e sempre ajustado ás necessidades do cliente.

Como vê a concretização da sua necessidade ou do seu sonho estão apenas á distância do seu contacto