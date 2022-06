Formado em Decoração, Design de Interiores e Industrial, Alexandre Ribeiro tem o prazer de pensar e “reinventar” a cada projeto, sempre mantendo o mesmo nível de exigência de qualidade e atenção aos detalhes.

Inicia a vida profissional como responsável pelo Departamento de Projeto e Produção de interiores em várias empresas, a B.Loft , Gomarty e Amor à Casa. Desde 2002, cofunda projetos de Arte e Design, tais como, Hart Core Gallery (Organização de eventos culturais, 2006) e Atelier de Joalharia, Design e Arte (2008). Em 2010 abre em parceria uma agência que envolve varias áreas do design: Interiores, paisagístico, gráfico, web, industrial e têxtil, onde se destaca a marca “mulo” com loja virtual e aberta ao publico na baixa da cidade do Porto. As diretrizes do projeto assentam na dinâmica que todas as áreas do design se complementam, engrandecem o processo e resultado criativo umas das outras. A necessidade da especialização leva Alexandre Ribeiro a seguir um caminho independente em 2012, focando todos os esforços criativos no design de interiores e aconselhamento estético-funcional de projetos na área dos serviços, fitness e restauração. Adota então a marca Xiu | design & more. Esta afirma-se pela racionalidade e metodologia própria, pela confiança e rigidez ética com que conduz os projetos mais ambiciosos, pela forma que exaustivamente procura soluções inovadoras e capazes de desafiar o convencional, pela qualidade, profissionalismo, exigência, rigor e pragmatismo que coloca em todas as fases do projeto com orgulho na confiança dos clientes que longo de 7 anos, compram projetos de sucesso e permitem à XIU conquistar uma auspiciosa posição no mercado.