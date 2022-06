Ana Gil |arquitecta presta serviços desde 1997 com experiência em projectos de arquitectura para habitação, comercio, serviços, turismo, saúde e outros, bem como serviços no âmbito do Planeamento e Urbanismo. Somos uma equipa multidisciplinar cujo rigor e profissionalismo imperam.

Disponibilizamos ainda:

- consultadoria e aconselhamento técnico direccionados a empresas e clientes finais;

- avaliação de imoveis

- aconselhamento imobiliário

- estudos de mercado e investimento