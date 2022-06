IDEALMÒVEL muda a sua designação em 1997, embora exista como produtor de móveis desde 1967.

Numa primeira fase em 1967, a fábrica nasce de um sonho de seu fundador, António Carneiro, que, sozinho, na época, abriu um pequeno espaço de modo a produzir mobiliário clássico, utilizando o mogno, para ser vendido sem polimento. Nunca deixando de lado a qualidade de seus produtos e do serviço prestado, bem como a relação criada com os seus clientes, a empresa tem crescido muito desde então. Em 1981, com uma equipe de 33 funcionários feito, torna-se António Carneiro, Lda. A sua posição no negócio aumentou, ganhou notoriedade; ampliou a gama de produtos e escolha, utilizando também novos tipos de madeira. Disposto a novos desafios que se avizinham, em 1989 a empresa muda-se para um 8000 m2 de construção e assim está equipada com a mais recente tecnologia na manufactura de mobiliário.