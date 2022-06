As plantas são mais do que uma decoração. São seres vivos sensíveis ao ambiente que as rodeia.

Sabemos que a escolha das melhores plantas para um determinado espaço nem sempre é fácil.

Para cada caso é preciso garantir que as plantas se adaptam para que se desenvolvam saudáveis e harmoniosamente com a menor intervenção possível.

A Generosa existe para seleccionar as melhores plantas para cada situação e prestar o apoio necessário para que se possa aproveitar por muito tempo os bons ares e as boas energias que as plantas generosamente nos oferecem.

Bem Vindos ao mundo Generosa!