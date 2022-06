Na NaturaLar somos especializados na remodelação de casas de banho, realizando desde substituições de banheiras por bases de duche, até à execução de casas de banho completas. Responsabilizamo-nos pela remodelação integral, para que o cliente não tenha de se preocupar com absolutamente nada.

O nosso trabalho baseia-se em três pilares fundamentais:

Rapidez e eficácia: desde 48 horas para substituir uma banheira por uma base de duche, a menos de uma semana (de segunda a sexta) para realizar a remodelação completa de uma casa de banho.

Alta qualidade de materiais e execução: contamos com os melhores profissionais para garantir os melhores acabamentos, pelo que oferecemos 2 anos de garantia na mão-de-obra. Além disso, só utilizamos materiais da mais alta qualidade, que contam com 2 anos de garantia. Trabalhamos diretamente com os melhores fabricantes, sem intermediários, para que possa usufruir de um preço com um desconto semelhante ao preço de fábrica.

Limpeza e discrição: procuramos fazer o nosso trabalho sem incomodar e sem sujar. Para isso, protegemos móveis, elevadores, entradas, etc., evitando assim o máximo possível a existência de pó e de sujidade. No fim, arrumamos e limpamos tudo para que fique perfeito.