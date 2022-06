Mais do que tudo, a equipa da Sollac

pretende ajudá-lo a sentir-se inspirado nas cores e a potenciar a vida na sua casa. Queremos encorajá-lo a iniciar sua transformação na Nova Geração da Cor.



A Sollac - Newger, Lda. é a PME líder em Portugal, com uma grande variedade de produtos e serviços, projetados para ajudá-lo a encontrar as cores que você vai adorar em sua casa e dar-lhe o conhecimento especializado que você precisará para obter excelentes resultados.



Existem mais de 1.200 cores Sollac disponíveis para escolher e, para ajudá-lo a selecionar as mais adequadas para você, e para a sua casa.



Com gamas de produtos desde o segmento profissional, ao segmento residencial. Com tintas de interior e exterior, primários, isolamentos, esmaltes, velaturas, diluentes, solventes, acrílicos, epoxis de alta performance, linha madeiras, linha anti-humidades, poliuteranos, betão.



Uma vasta gama de produtos para o servir, e conseguir acabamentos, e resultados perfeitos.