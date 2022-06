Hugo Pereiras Arquitetos é um atelier de arquitetura fundado em 2009, tem sede em Celorico de Basto e conta com uma equipa coesa e entusiasta de colaboradores nas áreas da Arquitetura, Urbanismo, Design, Engenharia Civil, Gestão e Consultoria.

O atelier coordena e acompanha todas as fases de desenvolvimento do projeto desde o estudo prévio, licenciamento, projeto de execução, conceção e construção sempre com a preocupação de responder satisfatoriamente às necessidades dos clientes, através de uma linguagem contemporânea e com evidentes preocupações ambientais e económicas. Cada projeto é único, desenhado à medida do cliente e com a garantia de uma comunicação contínua para que se consiga materializar sonhos e criar sensações únicas