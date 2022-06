O MIA arquitetos foi fundado em 2009, pela arquiteta Filipa Frias, após ter estagiado e trabalhado como arquiteta e arquiteta de interiores durante dois anos, a sua paixão desde pequena. Conciliando as aprendizagens da faculdade e os conhecimentos adquiridos durante os dois anos de prática acompanhada, abriu portas para o mundo da arquitetura por conta própria, tendo como objetivo a criação de ambientes confortáveis, onde o design é uma constante criando espaços sofisticados e que as sensações despoletem felicidade e momentos únicos.

Todos os projetos são pensados caso a caso, analisando cada aspecto, dando toda a atenção aos pormenores, de forma a tornar o projeto exclusivo. Todos os aspetos são estudados e analisados, desde a cor, a luz artificial e a exposição solar, a forma, os vazios, os percursos, as texturas e os padrões, interligando as áreas às funções.

O MIA faz projetos chave na mão, cuidando de cada um de forma especial, aplicando todos os conhecimentos que possui e conjugando todos os parâmetros para criar o espaço que sempre imaginou.

Se está longe da nossa localização (Porto e Braga), contacte-nos e faremos o projeto com todos os desenhos técnicos e detalhes necessários à boa execução por terceiros.

O seu espaço reflete a sua alma, a sua posição no mundo e a sua personalidade. Mostre o quanto é especial e diferente de todas as outras pessoas vestindo o espaço com todo o carácter do seu espírito, tornando todas as particularidades do seu ser em detalhes do projeto.

Oferecemos um serviço completo, que contempla todas as fases, desde o projeto e acompanhamento de obra até à entrega da chave do seu espaço remodelado, sem preocupações, garantindo a qualidade e o design, preocupados em cumprir o orçamento estipulado por si.

Construção de raiz:

Equipa completa para projetos de arquitetura, interiores, decoração, contemplando construção, obra e acompanhamento de obra para que não tenha de se preocupar com nenhum pormenor do seu projeto de vida. Descanse e deixe as preocupações connosco! A nossa equipa projecta, constrói e entrega-lhe o seu sonho conforme imaginou.

Acompanhamento de obra:

Não se preocupe com a gestão da obra. Entregue-nos essa dor de cabeça e nós cuidaremos disso por si. Confie nos profissionais e relaxe durante a obra, para que possa usufruir do espaço quando terminando, sem o stress de todo o processo.

Hotelaria:

Profissionais em hotelaria, damos atenção ao seu orçamento, sugerindo opções que possa usar, criando espaços sofisticados. Deixe-nos explorar as melhores soluções para o seu hotel, respeitando o design e o seu budget, não esquecendo a qualidade dos produtos. Potencie o seu negócio, fazendo com que as pessoas se sintam convidadas ao seu hotel.

Restauração:

Hoje em dia, a oferta de restaurantes exige uma constante atenção a pormenores, a diferença é facilmente aceite e o tradicional e o usual deu lugar ao "atrevido" e ao "weird". A curva ascendente do turismo, cria oportunidades únicas de espaços que nos transportam para outros locais, que nos fazem sentir diferentes, que explodem na nossa gula e brilham em frente aos nossos olhos. O MIA tem todas as ferramentas necessárias para poder oferecer exatamente isso aos seus possíveis clientes. Consulte também o nosso menu!

Espaços comerciais:

Ter uma loja não é só vender artigos. Ter uma loja é transmitir sensações, é oferecer conforto visual, onde as pessoas se sintam atraídas a entrar não só pelo que vende, mas também porque o interior as atrai de forma positiva. Não descure a qualidade da sua loja e dos seus artigos por não os colocar como prioridade numa "vitrine" de design, ofuscando o seu potencial com um espaço pobre e comum. Crie connosco o seu conceito!

Obras:

Temos equipa completa para garantir a boa execução do nosso projeto, cumprindo leis camarárias e requisitos dos espaços e materiais, dando especial cuidado a pormenores de construção, que fazem a diferença no dia a dia, mantendo o equilíbrio entre a estética, a funcionalidade e o cumprimento de um orçamento.

Projetos de arquitetura, acabamentos, interiores e decoração:

A nossa equipa oferece um serviço completo, desde o projeto até poder entrar em sua casa de malas feitas. Preocupamo-nos com a seu conforto e oferecemos um projeto de vida sem preocupações. Se sonha em ter um espaço novo sem todo o alarido das mudanças e os gastos de dinheiro que a compra implicam, o MIA faz projetos de arquitetura, interiores e decoração que vão ao encontro dos seus gostos, desejos e da sua carteira, tendo cuidado na possibilidade de conciliar objetos diferenciados com objetos existentes.

Interiores significa a criação de ambientes, mudando as cores das paredes, aplicando papel de parede, estofando o seu sofá, lacar móveis existentes, etc.

Decoração significa mudar os objetos que possui ou adicionar novos, como as almofadas, tapetes novos, cortinas, pensar numa iluminação mais cuidada e atenta aos espaços e cores, em posições estratégicas com alvos fáceis.

CONCEITO DIY:

Um conceito cada vez mais usado na actualidade, por clientes que preferem fazer as coisas eles próprios. "Do it yourself" é um conceito com uma elevada pesquisa online, mas por vezes pode levar a espaços desequilibrados, sem uma linha condutora que une todo o conceito. Se precisa de ajuda para ver o espaço como um todo e imaginar o resultado final, o MIA tem um serviço de consultoria que pode usar, onde poderá adquirir conhecimentos facultados por nós para poder usufruir de um conjunto de ideias que possa usar para "construir" o seu próprio espaço.