Cozinhas criativas, inteligentes, únicas…





Kitchen in é um espaço perto de si onde tudo gira em redor da cozinha.

Cozinhas com 7 sentidos!

Quando reforma a sua cozinha ou equipa uma nova, existe sempre uma história nova.

Um projecto, pessoal ou familiar, que lhe ajudaremos a conseguir alcançar.

Como cada pessoa é diferente, cada cozinha é diferente. Por isso, na Kitchen in realizamos projetos personalizados que se adaptam ao seu espaço, orçamento e estilo. Para alem do acompanhamento na tomada de decisões (distribuição, materiais, ergonomia, durabilidade, conforto… ) e de realizar todo o projeto de principio ao fim, na Kitchen in damos-lhe a oportunidade de experimentar as nossas cozinhas antes de as comprar.

E… de que forma? Pois cozinhando num dos workshops da nossa “cozinha viva”.

Tlm: +351 934 043 405

e-mail: ricardo.kitchen@gmail.com