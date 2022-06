Portugal precisa de fontes de financiamento mais alargadas do que as bancárias. Somos a primeira plataforma de investimento com integração de pagamentos em 'open banking':

És um empresário / gestor / proprietário / sócio-gerente de imobiliário / propriedades / alojamento / apartamentos ? Queres fazer crescer a tua actividade? Envia-nos o teu projecto para iniciar uma campanha de crowdfunding imobiliário.

Na Mutuall, acreditamos ter uma resposta adequada para o mercado de arrendamento: uma solução integrada para poupança e aforro, investimento imobiliário personalizado e diversificado, parcerias com mediadoras imobiliárias e produtores de conteúdos, um sistema de pagamentos de acordo com a nova directiva DSP2/open banking. A plataforma de crowdfunding Mutuall está em fase de credenciação na CMVM.Por outro lado, a hipoteca digital irá revolucionar a forma como se investe em imobiliário. Uma plataforma eletrónica permitirá a desmaterialização dos contratos e a assinatura digital tanto com certificados digitais como com a chave móvel digital, a realização de escrituras de compra e venda eletrónicas ou a criação de uma certidão digital notarial para acesso a documentos arquivados nos cartórios (por exemplo)

A PSD2 é uma Diretiva Europeia de Serviços de Pagamento, que tem como objetivo permitir um maior grau de abertura, transparência e inovação. Esta nova regulamentação traz profundas transformações ao setor bancário, uma vez que permitirá qualquer entidade ter acesso a uma conta de pagamento ou de depósito à ordem, desde que autorizada pelo titular, não sendo na verdade necessária qualquer intermediação por parte dos bancos.Ao abrigo da PSD2, os bancos terão de permitir o acesso dos seus serviços de pagamento a outras empresas, os chamados Third Party Providers (TPPs). Os TPP, após terem autorização dos titulares das contas poderão dar ordens de pagamento e transferências de fundos em nome dos clientes finais.