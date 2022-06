A Companhia de Arquitectura e Design assumiu desde a sua fundação, em 1998, um compromisso com os seus valores: procurar a excelência na arquitectura com um sentido de responsabilidade perante os seus parceiros - clientes e colaboradores - e perante os desafios do desenvolvimento sustentável.

Cada projecto deve reflectir os objectivos, as aspirações, o imaginário e os sonhos do cliente que, com o nosso apoio, tomará as decisões mais adequadas ao seu contexto específico.

Os valores em que acreditamos são postos em prática no nosso dia a dia e reflectem-se nos nossos projectos:

Criar valor para o cliente, trabalhando em parceria para encontrar soluções e superar expectativas;

Garantir a competência técnica e promover a inovação;

Respeitar a criatividade e envolver os clientes no processo criativo;

Valorizar e procurar sempre a sustentabilidade das soluções.