A AMR - Pure Furniture demarca-se no mercado pelo design das suas peças de mobiliário, a qualidade das matérias primas e o know how acumulado ao longo de mais de quatro décadas de existência. A tradição em trabalhar a madeira associada à inovação tecnológica levou a AMR atravessar as fronteiras nacionais e, hoje, é um exemplo de sucesso na rota da internacionalização.

Levar a marca "made in Portugal" além fronteiras é o nosso compromisso!

Marca Própria

De geração em geração, a marca AMR tem acompanhado a evolução do mercado do fabrico de mobiliário, através do lançamento de linhas e conceitos que marcam tendências na decoração de interiores.

A sua mais recente aposta é a Doze Collection, uma coleção de espaços sociais, salas de estar e de jantar, que conjugam na perfeição a madeira natural com os lacados.

A elegância, a inovação e o design próprio fazem parte do ADN desta marca que conta já com mais de seis coleções lançadas no mercado. São elas: Eleven Collection, Ten Collection, Chloris, Evolution, Hadar, Sublime, Utopia e Muse.

Mobiliário à Medida

Atenta às constantes mudanças paradigmáticas do mercado, a mais recente aposta da AMR - Pure Furniture é a criação de um setor vocacionado para a produção de mobiliário personalizado. Aqui o cliente empresarial, seja decorador, revendedor, arquiteto ou loja de decoração, pode idealizar cada peça ao mais ínfimo pormenor. Da matéria prima ao acabamento final, passando pela dimensão e estudo ergonómico, o gabinete de design projeta e a produção cria.

Resultado final: uma peça exclusiva com a assinatura AMR - Pure Furniture, claro!