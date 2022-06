A Intercasa, feira de decoração e design de interiores, realiza a sua 42ª edição de 3 a 7 de Outubro de 2018, na Feira Internacional de Lisboa.

Ponto de encontro do sector nacional, profissionais e público em geral, a Intercasa reúne uma oferta global para a casa, em consonância com as necessidades e exigências do mercado.

Durante décadas, a Intercasa tem sido a plataforma de promoção e negócios na área da decoração e design de interiores e indústria nacional, que apresenta, anualmente, as colecções do sector casa e as tendências da arte de decorar em linha com estilos de vida e padrões de consumo cosmopolitas.

Em 2017, com uma área de exposição de 10 000m2 e uma expectativa de mais de 55 000 visitantes, desde os profissionais ao público em geral, que vivem a casa com emoção, a Intercasa apresenta-se num conceito inspiring, áreas de exposição premium e cenografia trend.

Enjoying Your Home!