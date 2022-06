O Inception Architects Studio presta serviços na área de arquitetura, através do recurso ao trabalho de equipa assente na racionalidade, funcionalidade, multidisciplinaridade e visão global, tentando transpor numa nova espacialidade e realidade, uma identidade única, numa perspetiva a 360º.

Acreditamos no desenvolvimento de uma arquitectura global através do recurso a novos métodos de acção; uma arquitectura de pessoas e para as pessoas, percetível, intuível, sensível, diferente, livre, dinâmica, independente, moderna e de vanguarda, capaz de provocar emoções e sensações, ajudando a refletir vontades, desejos, experiências e ideais do ser humano, que são entretanto filtrados e concretizados pela mão do arquiteto.

Transmitimos uma nova arquitetura, inserida no todo, contextualizada e materializada em projetos arreigados de diferentes realidades espaciais, vivenciais e experienciais, resultantes de ’clusters’ multidisciplinar entre várias valências sociais, culturais e académicas, como são o design de comunicação e produto, a engenharia, a ecologia, a economia, o marketing, a sociologia, entre outras.