O atelier, localizado no centro da cidade de Lisboa, centra-se principalmente na disciplina de Arquitectura, contando com projectos construídos e em curso.Mobiliário e iluminação também fazem parte do processo criativo do atelier.

A experiência profissional adquirida na execução de projectos de arquitectura é aplicada na prestação de serviços nas diversas etapas de projecto: Programa Base, Estudo Prévio, Projecto Base (Licenciamento) ou Projectos de Execução, incluindo a coordenação de especialidades e acompanhamento de obras.

Os projectos de raiz ou projectos de reabilitação são executados recorrendo a desenhos de pormenorização, medições e cadernos de encargos, tendo em especial atenção às expectativas do cliente em termos programáticos, económicos, estéticos e exequibilidade prática.

Na área do Desenho Urbano colabora, em equipas multidisciplinares, no desenvolvimento de planos urbanísticos, loteamentos e Planos de Pormenor, desde a fase inicial de Projecto de Plano, acompanhamento das entidades, resposta a pareceres das mesmas, até ao desenho do Espaço Público.