O Atelier Kátia Koelho nasceu de um projeto idealizado pela Designer de Interiores Cátia Coelho, que inicou os seus primeiros projetos em 2006.

A sua formação ( Licenciada em Design ), a sua experiência e equipa são fruto do Sucesso deste Atelier .

São uma equipa unida e dedicada em criar todo tipos de projetos de design e decoração de interiores, tendo sempre em conta, os gostos e necessidades dos seus clientes.

Oferecem serviços de excelência na área da habitação e espaços comerciais.

Realizam remodelações, fazem todo o acompanhamento de obra, recorrem à modelaçao 3D para facilitar ao cliente uma melhor perceção dos espaços, têem fabrico próprio de mobiliário e ainda comercializam candeeiros, alcatifas, quadros, espelhos, papel de parede, cortinados e peças decorativas.

A Equipa de profissionais é especializada, criativa e atenta às novas tendências do design e decoração de interiores para a realização do seu projeto, desta forma visitam com frequência as melhores Feiras Nacionais e Internacionais de Design / Decoração.

O seu objetivo é transformar os sonhos dos seus clientes em realidade.