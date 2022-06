A Iluminação é um conceito complexo, mas fundamental em qualquer projeto. As exigências específicas dos profissionais do setor da iluminação são inúmeras e existe uma grande procura por marcas que consigam antecipar as tendências de um mercado altamente exigente e em constante evolução.

A Brilumen é mais do que uma simples marca de iluminação, ocupando já um lugar de excelência no mercado. Destaca-se por ser uma marca inovadora, profissional e competitiva, e por desenvolver projetos de elevada exigência e complexidade que contribuem para enriquecer o vasto portefólio dos seus parceiros, estabelecendo parcerias de longo prazo.

A Brilumen dispõe de soluções de iluminação LED com qualidade, que aliam o design moderno à mais recente tecnologia, e de uma equipa especializada, composta por engenheiros e designers, disponível para fornecer o suporte técnico adequado, exigente e que supere as expectativas dos seus clientes.

As soluções de iluminação Brilumen são frequentemente recomendadas por arquitetos e engenheiros para instalação em projetos de referência, tais como hotéis, concessionários automóveis, museus, hospitais, centros comerciais, lojas de roupa, expositores em feiras, etc