“… Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura…”

(Fernando Pessoa) Falar da adarq, é falar de um atelier multidisciplinar, onde a arquitectura desempenha um papel preponderante nesta sua actividade, desenvolvendo projectos para clientes privados e para o sector público nacional e internacional. A qualidade do seu trabalho, já garantiu o apoio e colaboração a outros gabinetes de arquitectura e arquitectos, tanto no apoio nas diversas fases de projecto, como na produção de imagens virtuais. A experiência e reconhecimento adquiridos por este atelier destacam-se pelo processo criativo de experimentação, maturação, estratégia e teoria, abrangendo várias escalas e conteúdos programáticos. A exigência da qualidade da fase de projecto, reflecte-se no rigor da sua execução. A forma dos edifícios que tem projectado é o resultado de uma estratégia de eficácia e não um objectivo de ordem puramente estético. A criação de soluções racionais e emocionais, procuram responder aos problemas da arquitectura, como o espaço, a luz, a escala. O trabalho do atelier tem estado centrado, sobretudo em criar não só a arquitectura ideal, mas de sobremaneira procura e cultiva uma arquitectura essencial, que aliada ao seu contexto irá compor um significado.