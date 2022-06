A MundiLuz é uma marca registada da Philsystec Lda, sito na Rua Vale Formoso de Cima, Nº158C, 1950-273 Lisboa, que opera através do seu sítio na internet www.mundiluz.pt, vendendo aos seus clientes produtos de Iluminação e de tecnologia LED. Entre os produtos de Iluminação disponíveis destacamos os seguintes tipos: Iluminação Decorativa, Candeeiros, Candeeiros de Mesa, Candeeiros de Sala, Iluminação para Quartos, Apliques, Iluminação Exterior, Iluminação de Jardim, Iluminação Interior, Iluminação Infantil, Luzes de Presença, Velas Led, Iluminação Led, Fitas de Leds, Iluminação Led inteligente com Comando remoto por telemóvel, acessórios tais como lampadas LED ou economizadoras, etc.. Conforme a época do ano também seleccionamos um conjunto de produtos, aos quais atribuímos condições especiais e podem ser englobados em Campanhas de Promoção. Além dos produtos de uso geral, podem-se encontrar também ideias para Brindes, Ofertas e lembranças, de Natal, Aniversário, etc.. Escolhemos produtos de qualidade de marcas conceituadas, os quais apresentam especificações técnicas adequadas para se obterem sempre os melhores resultados. Com estes elementos, qualquer local pode beneficiar de uma Decoração complementar e especifica através da luz e das suas múltiplas possibilidades. A Philsystec é uma empresa formada há mais de 15 anos, dedicando-se à tecnologia Led (Painéis de Video para aplicações no Exterior e Interior) desde o início da sua actividade. Podem ser consultados mais elementos informativos da Philsystec Lda, no seu site: www.philsystec.com