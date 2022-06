A Home'Art nasceu da paixão pela decoração da sua diretora, que há muito se apaixonou pelo mundo dos interiores.

O percurso profissional de Ana Costa que se iniciou na área da gestão de empresas e como formadora na área de segurança no trabalho, já se tinha cruzado em vários momentos anteriores com a área da decoração e design de interiores mas acaba por se consolidar com o maior desafio de sempre: a criação do Atelier/Marca Home'Art.

O espírito que esteve na base da concretização do sonho de um projeto próprio é o que mantêm em cada um dos projetos que toma em mãos, seja de grande, pequena ou média dimensão.

Cada cliente tem um sonho e cada projeto é esse sonho em construção.

Funcionalidade, estética e conforto, para que cada espaço se torne único, são os valores essenciais em que assenta cada obra. Na loja/atelier Home'Art, destaque para os muitos artigos personalizados, que juntamente com os colaboradores e parceiros, são fabricados à medida e gosto de cada cliente.

Os resultados do empenho, entusiasmo e criatividade que a equipa coloca em cada projeto, em cada detalhe, em cada novo desafio, vêem-se na satisfação de cada cliente.

"O que nos define como marca é a procura de uma identidade única, com alma, que não segue tendências mas sim que as cria.

Preocupados com a qualidade fazemos uma escolha criteriosa das peças e materiais utilizados por forma a que cada espaço reflita a vivência dos nossos clientes, criando para os outros com o mesmo rigor e dedicação como se fosse para a nossa própria casa, e adoramos surpreender quem nos procura ”.