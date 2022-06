Criada em 1989, no centro de Lisboa, a nossa loja começou com antiguidades e reproduções dos séculos XVIII e XIX.

Atualmente, estamos especializados no vintage e mid-century, dos anos 50 aos anos 80 do século XX, vindos de países como a Dinamarca, Suécia, Finlândia, Inglaterra, Alemanha e Itália. Se tiver alguma questão, se precisar de mais informações, fotografias ou procurar alguma peça específica não hesite em contactar-nos via email.

Fornecemos também peças para Alugueres, Lojas, Gabinetes de Arquitectura, Decoradores e Sector da Hotelaria. Contacte-nos para informações mais detalhadas para cada uma das áreas.