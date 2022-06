Com Raiz nasceu da vontade de criar produtos de inspiração portuguesa

reanimando tradições esquecidas no tempo, que se vão perdendo ao longo de várias gerações e que não se adaptando aos dias de hoje não perderam completamente a sua funcionalidade, originalidade e sentido estético.

É uma marca que pretende reanimar e reconstruir memórias, desenhos, técnicas, cores, formas, ideias ou conceitos que já tenham sido esquecidos ou que já estejam em desuso. Com Raiz propõe-se inventariar as referências necessárias para a criação de objetos contemporâneos inspirados no passado.

O universo Com Raiz assenta na criação e divulgação de produtos que valorizem e recuperem a cultura regional e nacional.

Os produtos criados têm sempre um cariz artesanal, único e de qualidade, orientados para um público que valorize as tradições portuguesas. São maioritariamente dirigidos ao turismo e a sua distribuição é importante para que sejam evidenciadas as particularidades de cada produto.

Com Raiz acredita que a cultura portuguesa e as suas raízes podem mostrar um novo olhar sobre o futuro português.