Desde 1980, os Bilhares Capital acompanham a qualidade na arte de fabricar bilhares com a evolução tecnológica. Com uma unidade produtiva inserida na capital dos móveis, onde as preocupações ecológicas são uma constante, provavelmente, hoje é a empresa que está mais na vanguarda na utilização de diferentes materiais e design no fabrico de mesas de bilhar e matraquilhos.

Como consequência da rigorosa qualidade dos produtos e serviços, a Bilhares Capital é uma empresa portuguesa fabricante de bilhares, que dispõe de um espaço físico onde poderá conhecer os nossos produtos, bem como personalizar a sua própria mesa de bilhar.

A Bilhares Capital proteje e desenvolve mesas de bilhar com diferentes estilos, enquadráveis em todo o tipo de decorações, oferecendo um vasto leque de soluções que abrangem distintos materiais, acessórios, cores e acabamentos.

Através de uma rede logística garantimos uma distribuição, montagem e assistência técnica das mesas de snooker em todo o território nacional.

Temos como objetivo conceber equipamentos, ambientes de jogo e de entretenimento, que contribuam para vivências de situações de lazer e desportivas, promovendo a satisfação e o bem-estar dos nossos clientes.