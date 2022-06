Desde sempre sonhamos em abrir um espaço nosso, que pudesse refletir o nosso gosto/conceito na área da decoração de interiores. Um espaço em Viana, uma vez que somos naturais de Viana e, para nós, não fazia sentido abrir noutra localidade que não fosse a nossa terra. Para nós é importante estar perto da nossa família que nos tem apoiado desde o início do nosso projeto. Abrimos a ROSA PURA home store, uma loja/atelier de decoração de interiores, naturalmente por influência familiar, que sempre trabalhou nesta área.

Crescemos neste ambiente e, ao longo das nossas vidas, através de viagens, ida a feiras internacionais e nacionais, fomos adquirindo sensibilidade e gosto pela área, dando sempre atenção ao pormenor, à simplicidade e elegância. Apesar de termos licenciaturas em Psicologia (Filipa Rosa) e Gestão de Empresas (Eliana Rosa) o interesse pela decoração de interiores esteve sempre presente, procurámos estar sempre atentas ao novo, bonito e inovador.

Toda a decoração do nosso espaço/atelier foi feita com o intuito de criar a ilusão de estarmos num apartamento tipo t1. Deste modo, pensamos transmitir aos nossos Clientes toda a harmonia, sobriedade e elegância que procuramos refletir nas nossas decorações. Também procuramos deixar uma marca de originalidade que identifique o nosso trabalho.O nome da loja surge da associação do nosso apelido “Rosa” com a palavra “Pura”, cujo significado vai de encontro a essa linha de simplicidade, sobriedade do nosso conceito de decoração.

A ROSA PURA home store presta aos seus Clientes todos os serviços inerentes a um projeto de decoração de interiores, desde o acompanhamento na execução de obras, ao apoio na escolha de materiais, à execução de mobiliário por medida/desenho.

A ROSA PURA home store também se dedica às listas de casamento e à decoração de eventos.