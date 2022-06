MÓVEIS VIEIRA DE ANDRADE – Com lojas em Viseu e Aguiar da Beira, somos uma empresa que se dedica ao fabrico, comércio de mobiliário e decoração de interiores.

Contamos com mais de 50 anos de experiência no sector do mobiliário. Oferecemos uma vasta gama de mobiliário, desde o clássico ao contemporâneo, mobiliário de cozinha e roupeiros por medida, estofos, artigos de iluminação e decoração de interiores. Temos como objectivo prestar um serviço de atendimento sempre próximo do cliente aconselhando sobre as mais recentes tendências na sua tomada de decisão, com vista à criação de ambientes únicos e distintos, onde o conforto e harmonia dos elementos de decoração sejam factores chave na resposta às necessidades e expectativas do nosso cliente. Apostamos na qualidade dos nossos produtos, na incorporação/apresentação de novos materiais e acabamentos, na competência dos nossos colaboradores, na prestação de um serviço pós venda eficiente, como elementos fundamentais de sucesso na nossa empresa.