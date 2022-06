DONNA EXCLUSIVIDADE & DESIGNPROJETOS ÚNICOS DE DECORAÇÃO DE ESPAÇOS

DONNA DÁ VIDA AO SONHO DE CADA CLIENTE, BUSCANDO NA SUA SINGULARIDADE E HETEROGENEIDADE, OS TRAÇOS DE UM ESPAÇO ÚNICO E EXCLUSIVO.





Fruto de uma herança acumulada ao longo de 45 anos no segmento do mobiliário & interiores, com oficina de talha artesanal, reunimos forças nas áreas da gestão, produção e arquitetura.

Materializamos projetos de decoração nos segmentos residencial, comercial, hoteleiro e clínico, aliando os traços da criatividade à escolha de materiais nobres, para a perfeita sintonia entre o espaço e o utilizador.Na Donna não há limite para a imaginação.

O ajuste dinâmico a cada orçamento permite a adequada harmonia entre o espaço a ser criado e a sua realidade.

Queremos estar nos seus espaços em todas as etapas da vida pessoal, familiar e profissional.