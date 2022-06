O atelier Estúdio Urbano Arquitetos foi fundado em 2003 pelos arquitetos Ana Duarte e Alain Gameiro. Desde então dedica-se à execução de estudos e projectos nas áreas de Arquitectura, Design e Urbanismo, estando equipado de meios técnicos e tecnológicos para desenvolver esta atividade. Colaboramos regularmente com equipas multidisciplinares, variando consoante o âmbito do projeto. O trabalho elaborado pelo atelier aposta na contemporaneidade das propostas, através de processos criativos que variam consoante a abordagem ao trabalho. As propostas apresentadas são sempre o resulltado de estudos exaustivos com o objetivo de se chegar a uma solução equilibrada e de qualidade. Apostamos no trabalho de equipa e acreditamos na convergência de ideias para se chegar às melhores soluções.