A Maria Tigela são memórias, cheiros, desejos, sabores que nos preenchem a alma, que nos enchem a cozinha.

São ideias que nascem no fogão e histórias que se contam à volta da mesa. É aquele petisco servido como entrada, e aquele gostinho doce de sobremesa. Um refresco no jardim e um chocolate quente no inverno.

Cozinhar com amor, para aqueles que mais gostamos, com aqueles que mais gostamos.