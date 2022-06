A Dome4U é uma empresa de engenharia nas áreas de domótica, integração e salas de cinema privadas, que atua nos mercados residencial, comercial (office), náutico e hoteleiro. Com um showroom em Paço de Arcos – Lisboa - abrangemos sobretudo o território nacional.

A experiência final dos utilizadores é o nosso principal motor de motivação, pelo que os nossos serviços vão desde o aconselhamento na fase de conceção dos requisitos, pelo desenvolvimento dos projetos técnicos, a instalação e acompanhamento, a colocação em serviço e customização, e, por fim, o acompanhamento pós instalação.

A Dome4U situa-se numa faixa de mercado de gama alta e luxo.

As experiências Dome4U são compostas por 2 grandes conjuntos de soluções.

O primeiro é a plataforma de integração Control4. Esta ferramenta tecnológica providencia aos utilizadores uma interface gráfica única e espetacular para todos os sistemas da casa (Iluminação, estores e cortinas, sistemas AVAC, centrais e sensores de segurança, CCTV, áudio, vídeo, TVs, entre outros) e pode ser vista como a massa aglutinadora dos sistemas e que vai facilitar a vida dos utilizadores numa base diária. Aqui incluem-se écrans táteis, controlos por voz, controlos remotos e teclas murais em que o design se mistura com a tecnologia.

O segundo conjunto são os sistemas terminais que compõe a solução. Aqui damos especial importância aos que nos trazem diversão. Das imponentes salas de cinema privativas e state-of-the-art, aos sistemas de áudio stereo exclusivos ou sistemas multiroom, sistemas de colunas invisíveis ou arte digital.

Os nossos projetos são geridos segundo as metodologias de gestão de projeto do PMI e IPMA e desenvolvem-se em 5 fases:

Aconselhamento e Experiência :

Os nossos clientes são convidados a uma visita ao nosso showroom onde são confrontados com uma experiência única que junta design e a decoração, com arte e tecnologia. Nesta fase são colocadas à disposição dos nossos clientes todas as opções tecnológicas baseadas nos mais altos padrões de qualidade e estética da atualidade.

Projeto de engenharia:

Durante o projeto de engenharia são desenvolvidas as necessárias compatibilizações técnicas e de fusão com a decoração dos espaços. O envolvimento de todos os participantes no projeto é a chave para o sucesso. No final, os elementos escritos e desenhados permitem uma execução e implementação válida, segura e otimizada.

Instalação:

Sendo as infraestruturas elétricas e de comunicações o músculo das nossas soluções, a Dome4U tem um conjunto de parceiros nestas áreas tecnológicas a quem recorre para a implementação destas redes. O acompanhamento técnico próximo é a chave do sucesso nesta fase, pelo que a utilização de instaladores dos nossos clientes é uma opção igualmente válida.

Colocação em serviço:

Esta fase crítica desenvolve-se em duas partes. Primeiro os nossos engenheiros implementam uma solução de controlo baseada nos anos de experiência e na nossa interpretação das necessidades dos utilizadores. Depois dos utilizadores explorarem as soluções e desfrutarem das experiências implementadas, há lugar a uma customização que pretende tornar a solução personalizada e única.

Acompanhamento pós-instalação:

Última fase desenvolve-se para a vida. Com manutenção preventiva e corretiva garantindo um elevado nível de desempenho e disponibilidade operacional; e com a manutenção evolutiva permitindo expandir, melhorar e atualizar as experiências com base na evolução tecnológica e na vontade dos nossos clientes.

A empresa foi fundada em 2012 com o propósito de proporcionar aos seus clientes experiências tecnológicas exclusivas e tem vindo ao longo dos anos a posicionar-se como um player chave no mercado imobiliário de luxo. Em 2017 abrimos um showroom classificado pela Genesis-Technologies com o selo VIP Lounge.

O nosso modelo de negócio é suportado por três valores essenciais. A confiança que transmitimos aos nossos clientes, que é sustentada pela competência técnica adquirida ao longo dos muitos anos de experiência acumulada dos nossos profissionais, e pela transparência na relação com os clientes.