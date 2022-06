Viviane Cunha é arquiteta premiada na Inglaterra, com mais de 30 anos de experiência profissional, com vários projetos e mostras residenciais, comerciais e corporativos, realizados no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, França e Argentina. Ela tem mestrado pela University College London, e doutorado, foi professora universitária por mais de 10 anos, nas Universidades Candido Mendes, Universidade Federal Fluminense e Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, em disciplinas como atelier de projeto, conceitualização teórica de projetos e sustentabilidade na arquitetura. Palestrou em diversos países sobre arquitetura sustentável, e fez um TED na Rio+20 sobre este tema para mais de mil pessoas.

A equipa do gabinete Viviane Cunha Arquitetura é altamente qualificada e atualizada em constantes pesquisas de materiais e soluções, busca compreender com empatia as necessidades e intenções de cada cliente, e responder com propostas criativas, que também conciliam beleza, praticidade, conforto e sofisticação, que despertam sensibilidade e harmonia.

O gabinete atua em diversos segmentos da arquitetura e design de interiores, e abrange:

+ estudos de viabilidade de projetos,

+ apresentações em 3D e animação

+ projetos de arquitetura

+ projeto de interiores e decoração

+ projeto detalhado para execução de obras

+ desenho e detalhamento de móveis de marcenaria

+ desenho de peças de marmoraria e serralheira

+ projeto de luminotécnicas

+ acompanhamento da execução do projeto

+ orçamentos completos antecipados para obras

+ gerenciamento total de obras