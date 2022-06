PEACOCK

SÍMBOLO DE TRANSFORMAÇÃO, HARMONIA DAS FORMAS, EXUBERÂNCIA DAS CORES, BELEZA E PERFEIÇÃO Estabelecida no norte de Portugal, mais propriamente na cidade da Maia, a Peacock é uma marca de arquitectura e design de interiores que surge no seio de uma empresa de obras e remodelação de interiores. A Peacock nasce da necessidade de disponibilizar aos nossos clientes um conjunto integrado de serviços que vai desde o projecto de arquitectura de uma habitação, unifamiliar ou multifamiliar, à decoração de interiores, passando por eventuais remodelações dos espaços interiores dos imóveis existentes. Para além do comércio online de artigos e complementos de decoração, a missão da Peacock é disponibilizar um serviço cosmopolita desde o projecto de arquitectura até à definição do layout de cada espaço da sua casa, passando pela escolha criteriosa do mobiliário, da iluminação e da decoração, apoiando-se, para isso, no fabrico e comércio de mobiliário por medida, com uma vasta oferta de acabamentos, que vão desde as folhas aos lacados, do mate aos brilhos, sempre combinados com tecidos de alta qualidade, pensando em cada detalhe com o máximo de cuidado e com o foco na satisfação do cliente. Por si e para si, a Peacock aposta numa equipa multidisciplinar capaz de apresentar soluções para conceptualização de espaços públicos e privados. PEACOCK PORQUE A SUA VIDA FAZ PARTE DO NOSSO PROJECTO!