A equipa da rt.arquitetos, com experiência profissional que remonta a meados de 2007, reflete no seu percurso uma ampla diversidade de trabalhos. Entre eles, nas áreas de Arquitetura, Design e Decoração, bem como na Segurança Contra Incêndios em Edifícios.

As suas ideias crescem connosco através de um trabalho lógico, inovador e persistente, onde, atender as suas necessidades é o nosso principal objectivo. Assim, será mais um membro da nossa equipa onde a sua opinião conta. A planificação é uma parte importante do nosso trabalho. Determinar objetivos e os elementos necessários à concepção de cada projeto.