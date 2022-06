A Conceito Casa é uma marca portuguesa que alia 20 anos de experiência na área de marcenaria, estofo, serralharia e lacagem, ao objetivo de melhoria contínua de conforto e de qualidade. Com design diferenciado na produção das suas peças, o uso de matérias-primas de excelência é um cuidado constante para uma boa relação qualidade/preço. A marca apresenta um conceito integrado de produção, com a possibilidade de fabrico de mobiliário de madeira, metálico e estofo, indoor e outdoor. Conceito Casa aposta e destaca-se pela qualidade e cuidado na execução do produto. Dispomos de vários serviços, esperando poder desta forma apoiar cada vez mais os clientes na conceção sustentada de cada projeto. Com a experiência adquirida na criação e fabrico de coleção própria, a marca tem vindo a desenvolver projetos com desenho e assinatura de interioristas, arquitetos e decoradores, projetos singulares hoteleiros e privados utilizando os mais diversos acabamentos e matérias-primas, madeiras maciças e folheados, metais e estofo em geral.