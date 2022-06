A marca HAUDILAR foi criada em 1976, com vista a satisfazer a procura crescente por parte dos consumidores na aquisição de cozinhas e roupeiros por medida, tendo evoluído de forma positiva e sólida ao longo de quase 40 anos de existência, apesar das várias oscilações de mercado ocorridas ao longo destas 4 décadas. Consiste o nosso objetivo no Design e Fabrico de Mobiliário de Cozinha e Roupeiros, assim como a comercialização de electrodomésticos e acessórios integráveis ou complementares a esta atividade. Apostando sempre na diferenciação e qualidade dos nossos projetos, pretendemos continuamente, ao longo do tempo, fortalecer a marca HAUDILAR, fundamentalmente orientada para o Design contemporâneo, procurando sempre satisfazer as exigências do estilo de vida moderno. Para tal, contamos com a colaboração de profissionais na área do Design e Arquitetura de Interiores, tornando-se assim este elemento diferenciador numa vantagem muito competitiva na abordagem do mercado nacional e internacional.