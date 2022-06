A Visioarq é o reflexo dos seus profissionais e da sua visão da Arquitectura enquanto disciplina essencial para ordenar o espaço a partir de objectivos.

Com provas dadas no mercado, desenvolvemos projectos a partir de Coimbra, Vila Nova de Famalicão e Faro, abrangendo o território nacional com equipas de proximidade, uma vantagem competitiva quando se trata de acompanhar todos os detalhes, resultando num apoio permanente e eficaz no acompanhamento de obra.

Com um portefólio importante e diversificado, a Visioarq desenvolve e executa desde 98 projectos de envergadura com intervenção nas áreas dos equipamentos como Centros Hospitalares e urbanismo, bem como projectos para marcas de relevo como o Licor Beirão e inúmeras intervenções nas áreas comercial e residencial.

Com utilização sistemática desde muito cedo do fotorealismo 3D, a Visioarq permitiu desde sempre a antecipação da realidade, permitindo aos seus clientes uma verdadeira relação de parceria em que é possível antever, modificar e “sentir” a obra quando ainda em fase de projecto.

O profissionalismo e experiência de mais de uma década foram alavancados pelas provas dadas, satisfação dos clientes e utilização intensiva de tecnologias de ponta.

Para conhecer algumas das realidades construídas pela Visioarq visite o portefólio neste site ou agende um contacto.

Estamos à sua disposição para um espaço realmente novo. O seu.