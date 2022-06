Projeto de Mezzanine _ Apartamento Particular

Projecto Edifício no Chiado em Lisboa _ Reabilitação com Ampliação

Projecto Loja das Peles no Chiado em Lisboa

O PROJECTOARTE é um Atelier de Arquitetura que nasceu em 2009. Trabalha desde então em Projeto de Licenciamento e Projeto de Execução, principalmente nas áreas de Habitação e Serviços tendo vindo a focar–se nos últimos anos, em Reabilitação de Edifícios, na vertente Habitação. Possui larga experiência em enquadramento legal assim como experiência em acompanhamento na execução das obras. Esta experiência foi adquirida durante anos em várias dezenas de projetos, nas mais diversas áreas. Hoje a equipa elabora um trabalho de qualidade superior com atenção ao detalhe, qualidade criativa e excelente relação com os clientes, com quem perpetuam relacionamentos e tornam-se muitas vezes parceiros.