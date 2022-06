Com origem em 2005 na cidade de Zurique, apresentamos desde de 2017 uma solução inovadora e exclusiva no mercado nacional para revestimentos acústicos na arquitetura. Através de um têxtil tensionado em tectos/paredes ou painéis, o nosso material adequa-se como uma "pele arquitetónica" revestindo sem junções qualquer área até 5,10m de largura por 50 metros de comprimento. Em poliéster revestido a poliuretano com espessura de 0,4mm e 250.000 microperfurações/m2 controla em mais de 90% a reverberação do espaço. Desenvolvemos este produto no mercado nacional porque acreditamos que os nossos clientes irão obter resultados de excelência no conforto acústico do seu espaço.

Com aplicação rápida, sem ruído, sujidade, cheiros e desperdícios, permite ao cliente na maior parte das ocasiões manter o espaço em atividade enquanto o produto é implementado, tornando-se excelente para restaurantes, bibliotecas, escritórios, museus, teatros, cinemas, hospitais, hotéis, bancos, piscinas e até habitações, onde o conforto sonoro é uma característica importantíssima na realização de tarefas profissionais, contribuindo para o bem-estar dos clientes e colaboradores.

Desejamos bom trabalho e visite o nosso showroom em Sintra e Lisboa!