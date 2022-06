A Lokus Assessoria de Engenharia LTDA agora chamada Lokus Assessoria de

Projetos e Construções LTDA-ME é uma empresa que tem como objetivo atender todos os seus clientes com o máximo de empenho, foco na qualidade, buscando sempre elaborar projetos eficientes e práticos dentro da realidade de cada cliente.

Assessoria de elaboração de projetos, fornecemos assistência técnica especializada nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Arquitetura. Oferecemos projetos eficientes, práticos e sustentáveis. Operamos na esfera pública e privada. Acompanhamento, gerenciamento e controle de obras com bastante assiduidade.Inspeções Prediais com relatórios bem elaborados e objetivos.Obras de Urbanização, Construções e Reformas.

Asesoramiento de elaboración de proyectos, proporcionamos asistencia técnica especializada en las áreas de Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Arquitectura. Ofrecemos proyectos eficientes, prácticos y sostenibles. Operamos en la esfera pública y privada. Acompañamiento, gestión y control de obras con bastante asiduidad.Inspecciones Prediales con informes bien elaborados y objetivos.Obras de Urbanización, Construcciones y Reformas.

Assistance in the preparation of projects, we provide specialized technical assistance in the areas of Civil Engineering, Environmental Engineering and Architecture. We offer efficient, practical and sustainable projects. We operate in the public and private sphere. Monitoring, management and control of works with enough assiduity. Building Inspections with well-designed reports and objectives. Urbanization, Construction and Reforms.