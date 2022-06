A Golfinho – Inovação em Bricolage, Lda., é uma empresa portuguesa,

presente no mercado desde 1977. Atualmente é uma das principais empresas do seu sector, no mercado ibérico, e tem como core business a produção e comercialização de uma vasta gama de varões e acessórios em madeira.

Os produtos com marca Golfinho –Inovação em Bricolage, Lda. são fabricados com matéria prima 100 % certificada. Disponibilizamos produtos com marcação FSC® 100% (FSC® C106123) e 100% certificado PEFC™ (licence code PEFC/13-31-110), fabricados com madeira de origem controlada, contribuindo para a sustentabilidade dos recursos naturais, assumindo uma clara postura amiga do ambiente. Na Golfinho encaramos o Sistema da Qualidade como um conjunto de processos orientados para o cliente onde a interligação de recursos assume um papel fundamental na oferta de produtos e serviços de excelência aos nossos Clientes.

Grande empresa transformadora, especialista em Varões e Acessórios, com liderança comercial e tecnológica neste sector, dando prioridade a utilização de recursos nacionais e sendo competitiva internacionalmente com outras grandes marcas.